Terribile incidente d’auto in Alto Adige: dopo un volto di centinaia metri muoiono due giovani donne

Stavano rientrando a casa dopo la fine del loro turno di lavoro in una malga sulle montagne dell’Alto Adige, ma a casa non sono mai arrivate. Due giovanissime hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella prima serata di ieri in Val Ridanna, una laterale della Val d’Isarco, nell’Alto Adige settentrionale. Secondo una prima ricostruzione, le quattro donne avevano da poco concluso il turno nella malga ‘Aglsboden’, a 1.700 metri di altitudine. Percorrendo una strada forestale, per cause in corso di accertamento, l’auto è uscita di strada, per poi finire per circa un centinaio di metri nella scarpata sottostante. Sul luogo della tragedia gli uomini del soccorso alpino di Ridanna e Vipiteno, i sanitari trasportati con l’elicottero Pelikan 1, i vigili del fuoco volontari della zona e i carabinieri per i rilievi ed accertamenti. A perdere la vita sono state Irina Senn, 19 anni di Vipiteno e Miriam V., 17 anni di Racines. La conducente, 41 anni, e una passeggera, 19 anni, sono ricoverate negli ospedali di Bolzano e Vipiteno e non risultano in pericolo di vita.