Incidente sul Monte Bianco: morto vigile del fuoco, un altro è grave

Incidente sul versante francese del Monte Bianco, lungo la via normale: coinvolti due alpinisti, caduti in un crepaccio. Si tratta di Giovanni Mantero, 44enne, deceduto, e Bruno Canepa, 54enne, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Annecy, in Alta Savoia.

Entrambi Vigili del Fuoco di Genova, prestavano servizio al distaccamento di Multedo.