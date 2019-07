Incidente in Pakistan: aereo si schianta tra le case, almeno 17 morti

Incidente aereo in Pakistan: un piccolo velivolo delle forze armate si è schiantato tra le case, in una zona residenziale di Rawalpindi, provocando la morte di almeno 17 persone.

Fonti militari spiegano che 5 soldati a bordo del velivolo, tra cui due piloti dell’esercito, e almeno 12 civili che si trovavano a terra, sono rimasti uccisi. Ancora non chiare le cause dell’incidente.