Ha un incidente stradale e il suo cuore smette di battere: salvato dal massaggio cardiaco

Ha avuto un incidente stradale mentre guidava una moto. Il suo cuore, dopo l’impatto, ha smesso di battere prima che arrivassero i soccorsi. Il personale del 118 giunto sul posto gli ha praticato il massaggio cardiaco e il cuore del ventenne è ripartito. Un intervento di soccorso nella zona di Laterina (Arezzo), non semplice ma riuscito alla perfezione. Quando sono arrivati i soccorsi del 118 il cuore del giovane era in arresto cardiaco, ma i soccorritori non si sono persi d’animo e nel giro di minuti sono riusciti a farlo ripartire.

Il giovane è stato poi intubato, per permetterli di riprendere le funzioni vitali. Una volta stabilizzato è stato trasferito al policlinico le Scotte di Siena in codice rosso. I sanitari hanno rilevato un trauma cranico commotivo, un trauma toracico e lesioni agli arti. L’incidente stradale è avvenuto sulla Sr 69: la moto guidata dal giovane si è scontrata con un furgone. Il massaggio cardiaco ben riuscito non è stato l’unico risultato positivo dei soccorsi: i vigili del fuoco hanno spento un principio d’incendio sviluppato proprio dalla moto. I carabinieri sono ora a lavoro per fare luce sulla dinamica dell’incidente.