Incidenti in Montagna: alpinista precipita sul Monte Rosa, recupero in corso

Intervento del Soccorso alpino piemontese sul massiccio del Monte Rosa, alta Val Sesia, nel vercellese, per recuperare un alpinista precipitato durante l’ascesa della Punta Giordani a 4046 metri di quota, lungo la Cresta del Soldato.

A causa delle condizioni meteo in peggioramento i tecnici a bordo hanno individuato i compagni di cordata dell’alpinista precipitato, senza riuscire ad avvicinarsi. Dopo numerosi tentativi l’elicottero valdostano è rientrato in base passando l’intervento al soccorso alpino piemontese che ha attivato l’eliambulanza 118 per il trasporto in quota delle squadre a terra. I soccorritori ora stanno tentando di raggiungere i due superstiti via terra e riportarli a valle e di localizzare il precipitato valutando le possibilità di recupero.