Incidenti in Montagna: alpinisti bloccati dalla nebbia sul Monviso

A causa della nebbia 2 alpinisti francesi sono bloccati sulla cresta est del Monviso.

A causa del maltempo il soccorso alpino non è al momento in grado di recuperarli con l’elicottero.

Ai due, in buone condizioni di salute, è stato consigliato di non muoversi.

I tecnici del soccorso alpino li raggiungeranno alla prima schiarita, nelle prossime ore.