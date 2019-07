Incidenti in Montagna: escursionista precipita per una ventina di metri, è grave

Questa mattina l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Civetta, dove un escursionista è caduto tra le rocce per una ventina di metri.

L’uomo, che con due amici stava salendo verso Cima Tomè, è stato raggiunto da medico e tecnico del Soccorso alpino dell’equipaggio, sbarcati nelle vicinanze.

Prestate le prime cure, l’infortunato 67enne è stato caricato in barella e recuperato con un verricello di 10 metri, per essere trasportato con un grave politrauma all’ospedale di Treviso.