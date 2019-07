Independence Day di fuoco in Alaska: ad Anchorage la temperatura più alta di sempre con +32°C, incendi nello stato

Una cappa di caldo ha coperto l’estremo sud dell’Alaska finora, ma dalla prossima settimana si estenderà verso nord. “Una forte area di bassa pressione è stata quasi stazionaria e ha cotto parti dell’Alaska meridionale di recente e gradualmente si espanderà verso nord nel weekend e nella prossima settimana”, ha spiegato Ryan Adamson, meteorologo di AccuWeather.

Anchorage ha raggiunto +32,2°C ieri, 4 luglio, stabilendo la temperatura più alta di tutti i tempi. Il record precedente erano i +29,4°C raggiunti nel 1969. Questa temperatura ha anche infranto il record giornaliero del 4 luglio di +25°C, stabilito nel 1999. La massima normale di Anchorage all’inizio di luglio è di +18°C. “Questo non è solo battere un record, è annientare un record che resisteva da oltre mezzo secolo“, ha scritto Bill McKibben, ambientalista e fondatore di 350.org. “Questo non ha precedenti“, ha detto il sindaco di Anchorage, Ethan Berkowitz. “Anchorage continuerà a stabilire massime giornaliere record all’inizio della prossima settimana”, precisa Adamson.

L’ondata di caldo ha costretto le autorità ad annullare i fuochi d’artificio per festeggiare l’Independence Day a causa delle preoccupazioni per gli incendi. Le autorità avevano già vietato la vendita e l’uso personale di fuochi d’artificio su gran parte dello stato proprio per timore dei roghi.

Nel frattempo, Fairbanks, che ha avuto massime di +15-20°C ieri, vedrà le sue temperature salire oltre i +30°C entro la fine del weekend. La temperatura più alta di sempre di Fairbanks sono i +37,2°C del 28 luglio 1919. Anche la città di Juneau metterà a rischio i suoi record di temperatura fino a lunedì 8 luglio.

Questo normalmente è il periodo più caldo dell’anno in Alaska poiché le temperature iniziano a calare da metà mese in poi. Anche se il caldo di questa portata è comune nelle parti centrali dello stato, non lo è per le località costiere. Le temperature più alte dell’oceano al largo delle coste potrebbero aver contribuito a questo caldo record. Per lo stato, si prevedono giorni generalmente senza pioggia. Questo aumenterà la minaccia di incendi e contribuirà a peggiorare la qualità dell’aria.

Anche se i venti resteranno generalmente leggeri, i vigili del fuoco che stanno combattendo contro lo Swan Lake Fire nella Penisola di Kenai, a sud di Anchorage, continueranno a fare i conti con condizioni calde e asciutte anche la prossima settimana. Altri 3 incendi sono in corso nell’Alaska centrale.

L’area di alta pressione perderà una certa intensità verso la fine della prossima settimana quando si sposterà sul Mare di Bering. Mentre le temperature torneranno più vicine alla media ad Anchorage e in altre località costiere, le massime resteranno intorno ai +30°C a Fairbanks e nelle parti centrali dello stato.

Le notizie del caldo record dell’Alaska arrivano poco dopo i dati del servizio Copernicus Climate Change che hanno dimostrato che quello appena trascorso è stato il giugno più caldo mai registrato.