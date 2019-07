India: il monsone ritarda e il distretto di Jaipur rischia di rimanere senza acqua entro un mese

A causa del ritardo del monsone, il distretto di Jaipur, nello stato indiano del Rajasthan, rischia di restare senza acqua entro un mese. Il dipartimento di Ingegneria per la salute pubblica (Phed) sta mettendo in atto un piano di emergenza per evitare la crisi. I dati del Dipartimento meteorologico indiano (Imd) per il periodo dal primo al 15 di luglio mostrano che le divisioni di Bikaner e Jodhpur nel Rajasthan occidentale sono state le più colpite dalla siccità. Il Bikaner ha registrato il 60% di piogge in meno rispetto alla norma e il Jodhpur il 64% in meno. La divisione del Jaipur ha ricevuto il 5% di precipitazioni in meno rispetto alla norma.

Le divisioni di Ajmer, Bharatpur, Kota e Udaipur hanno ricevuto, invece, un eccesso di piogge. La diga di Bisalpur, nel distretto di Tonk, è vitale per nove milioni di persone nei distretti di Jaipur, Ajmer, Tonk e Dausa, che ricevono la sua acqua. Di conseguenza il fatto che la diga abbia acqua ancora per soli 40 giorni è preoccupante.

Se il ritardo del monsone aumentasse, la popolazione deve aspettarsi un razionamento dell’acqua nei prossimi due-tre giorni, hanno dichiarato funzionari del Phed. Un ingegnere funzionario del Phed ha dichiarato che piani di emergenza sono stati elaborati per tutti e quattro i distretti. Come parte del piano di emergenza, verranno scavati pozzi tubolari e navi cisterna verranno utilizzate per fornire acqua. 680 pozzi tubolari verranno scavati solo nel Jaipur, ha detto il funzionario del Phed, aggiungendo però che il piano di emergenza verrà eseguito in due-tre mesi. Il responsabile del Phed B. D. Kalla sta controllando la situazione idrica nello stato e raccogliendo informazioni quotidianamente dai funzionari. Il segretario principale del Phed Sandeep Verma ha dichiarato che per ora non c’è una crisi imminente, e che la situazione dipenderà dalle piogge. “Se ci saranno buone piogge nell’area della diga di Bisalpur la situazione migliorerà“, ha affermato.