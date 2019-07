India: il “re del caffè” ritrovato morto nel fiume Nethravathi

Ritrovato il corpo senza vita di V.G. Siddhartha, uno degli uomini più ricchi d’India, noto come il “re del caffè” in quanto proprietario della catena Cafe Coffee Day: era scomparso lunedì notte. L’ultima volta era stato visto dal suo autista su un ponte nello stato sud-occidentale di Karnataka mentre parlava al telefono,poi, non vedendolo tornare, l’uomo aveva chiamato la polizia.

Il corpo è stato rinvenuto nel fiume Nethravathi vicino Mangalore.

Siddharta aveva inaugurato nel 1996 la catena Cafe Coffee Day, diventando uno dei principali commercianti mondiali di caffè, ed era anche il proprietario di una delle maggiori piantagioni dell’Asia, (12mila ettari).