L’India sogna la Luna: pronta a mandare un astronauta nel 2022

Il lancio della sonda Chandrayaan 2 è solo il primo passo del programma spaziale indiano: il Paese intende inviare un astronauta sul nostro satellite entro il 2022. L’agenzia spaziale Isro (Indian Space Research Organisation) ha confermato quanto annunciato la scorsa primavera dal presidente, Kailasavadivoo Sivan.

Negli ultimi decenni il Paese si è conquistato un ruolo da protagonista nella ricerca spaziale e ha condiviso col mondo le sue competenze tecnologiche per scopi di studio e monitoraggio, come anche per usi civili.