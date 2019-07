Independence Day, carri armati, voli acrobatici e spettacoli pirotecnici: Trump prepara il 4 Luglio in grande stile

Si avvicina il 4 luglio, il giorno dell’Indipendenza Americana e il Presidente Donald Trump è pronto a trasformare per la prima volta le celebrazioni in una parata militare lungo il Mall e in un evento patriottico suggellato da un suo discorso alla nazione dal Lincoln Memorial. Carri armati, aerei militari con un sorvolo dell’Air Force One, voli acrobatici e due spettacoli di fuochi d’artificio (per 35 minuti in tutto) che disegneranno nel cielo una grande bandiera americana e la parola ‘Usa’: il tutto per celebrare l’Independence Day in grande stile.

Un precedente tentativo di Trump di organizzare una grande parata militare per il Veteran Day non andò a buon fine a causa dei costi elevatissimi, circa 92 milioni di dollari, e anche questa volta non mancano proteste e polemiche. I dem difendono una festa tradizionalmente apartitica e temono che l’intervento del tycoon diventi un mega spot elettorale. Il Park Service, il servizio che tutela i parchi nazionali, denuncia invece lo spreco di soldi a fronte delle carenze di fondi per la manutenzione. Molti inoltre temono danni al selciato da parte dei tank, che pesano oltre 60 tonnellate.

Nonostante debbano essere ancora definiti i dettagli, il presidente ha ormai deciso. Si sta discutendo se fare un uso massiccio dei blindati, come i tank Abrams o i veicoli da combattimento Bradley, o se limitarne il numero o addirittura esporli solo in modo statico.

Il “Salute to America” si terrà sull’iconica spianata davanti al Lincoln Memorial, quella di fronte alla quale giurano tutti i presidenti americani e in cui si ritrovarono milioni di persone per ascoltare il leggendario ‘I Have a Dream’ di Martin Luther King. Ma potrebbero non mancare le solite proteste: gli attivisti anti-Trump stanno pensando di far volare un grande pallone che rappresenta ‘Trump baby’, mentre un altro gruppo di cittadini canterà un motivo durante il discorso del presidente: “Make Americans Friends Again”.