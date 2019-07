USA, inseguimento da film d’azione: la Guardia Costiera salta a bordo di un sottomarino che trasportava 7 tonnellate di cocaina [VIDEO]

La Guardia Costiera statunitense ha rilasciato un video che sembra tratto da un film d’azione. Le immagini, che trovate in fondo all’articolo, mostrano esattamente come intercettare un sottomarino in alto mare che trasportava oltre 7.770kg di cocaina. L’evento si è verificato il 18 giugno in acque internazionali del Pacifico orientale, ma la Guardia Costiera ha rilasciato le immagini solo ora. Nel video, si vede un uomo della Guardia Costiera urlare contro il mezzo, che era per metà sott’acqua e per metà fuori, intimandogli di fermarsi. Alcuni membri della Guardia Costiera poi riescono a saltare sul sottomarino, costringendo i trafficanti ad aprire il mezzo.

La Guardia Costiera ha rintracciato il sottomarino con un mezzo aereo, che ha trasmesso le informazioni ai membri a terra. Una volta individuata l’area in cui si trovava il sottomarino, la Guardia ha lanciato due imbarcazioni al suo inseguimento. C’erano 5 persone all’interno del sottomarino, poi trasferite alla US Drug Enforcement Administration ai fini dell’azione penale.

Negli ultimi 4 anni, c’è stato un aumento dei cartelli della droga dall’America centrale e da quella del Sud attraverso l’utilizzo di questi mezzi semi-sommergibili, ha spiegato alla CNN il Comandante Stephen Brickey. Questo tipo di imbarcazione è relativamente raro. Sono costosi da costruire e i trafficanti devono costruirli di nascosto per evitare di essere scoperti. Una volta che vengono riempiti di droga e dispiegati, sono quasi impossibili da individuare senza l’intelligence o un aereo, aggiunge Brickey. “Si mimetizzano. La maggior parte delle imbarcazioni è sott’acqua, quindi è difficile individuarle. Sono verniciate di blu e si abbinano all’acqua”, ha affermato.

Anche se la Guardia Costiera riesce a raggiungere l’imbarcazione, deve essere veloce. Ogni sottomarino è costruito con la capacità di affondare e distruggere le prove in pochi minuti, con i trafficanti sicuri che la Guardia Costiera non li farà annegare, aggiunge Brickey. I trafficanti possono anche essere armati. Non si tratta di operazioni facili. La Guardia Costiera blocca solo circa l’11% di tutte le imbarcazioni che attraversano il Pacifico orientale, un’area che secondo il Comandante ha più o meno le dimensioni di tutti gli Stati Uniti. La Guardia Costiera ha il compito di sorvegliare l’area con l’equivalente di due auto della polizia, ha spiegato. E parte del problema è che il 70% della loro flotta ha oltre 50 anni, quindi sono mezzi lenti e richiedono molta manutenzione prima di essere dispiegati.

Tuttavia, questi problemi sembrano non esserci stati nell’ultima operazione. La Guardia Costiera, infatti, ha utilizzato un nuovo tipo di unità di pattuglia e Brickey ha affermato che l’incidente è stato un grande esempio di quello che queste navi sono in grado di fare, rendendo la Guardia Costiera “più efficace in futuro”.