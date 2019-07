L’intelligenza artificiale risolve il cubo di Rubik

E’ stato inventato da un architetto ungherese nel 1974 e da allora ha incuriosito e fatto incaponire milioni di persone, impegnate a ottenere i famosi 6 lati dello stesso colore: ora il Cubo di Rubik viene risolto da un sistema di intelligenza artificiale creato dai ricercatori dell’Università della California a Irvine. ‘DeepCubeA‘ è un algoritmo di apprendimento di rinforzo profondo, programmato da scienziati informatici e matematici dell’ateneo americano ed è in grado di trovare la soluzione ‘rompicapo’ in una frazione di secondo, senza alcuna conoscenza specifica o allenamento da parte dell’uomo.

Non certo un compito semplice, considerando che il cubo prevede miliardi di possibilità di movimento ma solo una ‘vincente’, in cui appunto ciascuno dei 6 lati mostra un colore unico. In uno studio pubblicato su ‘Nature Machine Intelligence’, i ricercatori hanno dimostrato che DeepCubeA risolve il 100% di tutte le configurazioni di test, trovando il percorso più breve verso la soluzione in circa il 60% delle volte. L’algoritmo funziona anche su altri giochi come puzzle a tessere scorrevoli, Lights Out e Sokoban.

“L’intelligenza artificiale può battere i migliori giocatori di scacchi, ma il cubo di Rubik non era mai stato risolto da un computer, quindi abbiamo pensato che si potesse provare con un approccio di intelligenza artificiale“, ha spiegato l’autore senior Pierre Baldi, professore di Informatica alla Uci.

“La soluzione di questo rompicapo richiede pensiero simbolico, matematico e astratto, quindi una macchina per l’apprendimento profondo che lo sappia risolvere si avvicina a diventare un sistema in grado di pensare, ragionare, pianificare e prendere decisioni“, evidenzia.