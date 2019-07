Iran, i Pasdaran: “abbiamo sequestrato petroliera britannica”. Trump: “se fanno schiocchezze pagheranno un prezzo altissimo”

Tensione alle stelle i n Iran. I guardiani della Rivoluzione iraniana hanno annunciato di aver “sequestrato” una petroliera britannica nello stretto di Hormuz. La petroliera e’ la Stena Impero, che batte bandiera britannica, e’ stata costruita nel 2018 e ha una stazza di quasi 30 mila tonnellate. L’ultima segnalazione su Marine Traffic della petroliera era nel porto of Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, a circa 70 miglie nautiche dall’imbocco dello stretto di Hormuz. Secondo i Pasdaran, la nave ha violato “le norme e i regolamenti marittimi internazionali“. Nei giorni scorsi, la Marina reale britannica ha sequestrato al largo di Gibilterra una petroliera battente bandiera panamense, la Grace 1, sospettata di trasportare greggio iraniano verso la Siria, in violazione delle sanzioni europee a Damasco.

Il governo britannico “sta valutando la situazione” sulla perdita di contatto con la petroliera Stena Impero, dopo aver raccolto informazioni su “un incidente avvenuto nel Golfo“. Lo riferiscono fonti ufficiali citate dai media del Regno commentando la rivendicazione dei pasdaraniraniani di aver bloccato la nave nella Stretto di Hormuz. Il ministero della Difesa da parte sua ricorda di avere unita’ nella zona, ma aggiunge di non poter al momento dare alcuna notizia.

Donald Trump ha detto di non essere preoccupato per un potenziale conflitto con l’Iran ma ha aggiunto di sperare “per il loro bene che non facciano nulla di stupido, altrimenti pagheranno un prezzo che nessun altro ha mai pagato“.