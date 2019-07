L’isola di Henderson, patrimonio mondiale dell’umanità, sperduta ma sommersa dalla plastica: tra le concentrazioni più alte del mondo

Nel 1988 l’isola di Henderson, sperduto e disabitato atollo nel Pacifico, fu iscritta nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità per il suo habitat “praticamente immacolato“. Oggi, invece, è sepolta sotto una montagna di rifiuti che arriva dal mare e che gli scienziati non sanno come fermare. L’isola, che fa parte della colonia britannica di Pitcairn, si trova a metà strada tra la Nuova Zelanda e Perù, due Paesi separati da circa 5.500 chilometri di distanza. E nonostante sia praticamente sperduta, a causa delle correnti oceaniche, si ritrova con una delle più alte concentrazioni di rifiuti di plastica al mondo.

“Abbiamo trovato detriti da quasi ovunque“, ha raccontato Jennifer Lavers, ricercatrice australiana che il mese scorso ha condotto una spedizione sull’isola. “C’erano bottiglie e lattine, tutti i tipi di attrezzature per la pesca e detriti che venivano da qualsivoglia Paese: Germania, Canada, Stati Uniti, Cile, Argentina, Ecuador…“. “È davvero un segnale: ogni Paese deve proteggere l’ambiente, anche nei luoghi più remoti“.

L’isola di Henderson si trova al centro del cosiddetto vortice subtropicale del Pacifico meridionale, un gigantesco vortice oceanico che ruota in senso antiorario e scende lungo la costa australiana per risalire lungo quella sudamericana. Questo vortice trascina verso l’atollo nutrienti che contribuiscono alla proliferazione delle colonie, una ricca fauna selvatica e gli uccelli marini. Generalmente, gli atolli tendono ad avere una scarsa varietà di specie, l’isola di Henderson invece proprio per il suo “eccezionale valore universale” è stata inserita nella World Heritage List dell’Unesco. L’isola ha preservato la sua bellezza eccezionale: spiagge di sabbia bianca, rocce calcaree e una ricca vegetazione praticamente intatta.

Ma da anni il vortice porta verso l’isola anche enormi quantità di plastica. La scienziata ha fatto la sua prima spedizione a Henderson nel 2015 e ha trovato 700 pezzi di plastica per metro quadrato, la più alta concentrazione al mondo. Ad aggravare la situazione, il fatto che il moto ondoso frantuma i rifiuti fino a renderli quasi un pulviscolo, praticamente invisibile e molto difficile da raccogliere. Ma gli uccelli e le tartarughe lo ingeriscono. Il mese scorso Lavers ha organizzato sull’isola una raccolta di residui che, in due settimane di lavoro, ha consentito di raccogliere sei tonnellate di plastica. Ma è stato “straziante” vedere come il lavoro venisse vanificato: “Pranzavamo e vedevamo che l’oceano portava boe, pezzi di corda e dei rifiuti“. Secondo Lavers, questa esperienza dimostra che pulire le spiagge non è la soluzione: si deve “chiudere il rubinetto e restringere sempre di più l’uso della plastica monouso nel mondo. C’è così tanta plastica nel mondo che bisogna evitare che aumenti ancora di più”. La scienziata progetta nuove spedizioni nell’isola nel 2020 e nel 2021.