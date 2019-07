Isole Eolie, tartaruga Caretta Caretta torna a nidificare anche a Lipari: straordinaria nidificazione a Canneto [VIDEO]

Dopo Stromboli, straordinaria nidificazione anche a Canneto, borgata di Lipari, di tartaruga caretta caretta. Sono stati alcuni isolani a richiamare l’attenzione della guardia costiera e della Protezione civile e subito c’e’ stata la segnalazione alla biologa Monica Blasi dell’associazione di Filicudi. La zona e’ stata recintata. “La grossa tartaruga – racconta la professoressa Lina Paola Costa, storica isolana che ha assistito alla scena – e’ tornata chissa’ dopo quanto tempo a deporre le uova sulla spiaggia. Si vede una buca, l’aveva scavata la tartaruga, ma gli umani l’hanno disturbata e allora si e’ spinta piu’ verso il muretto della strada, e li’ ha deposto le uova, poi e’ tornata in mare“. “Un tempo Lipari e le altre isole – puntualizza la studiosa – erano piene di tartarughe, si ‘pescavano’ a mano, si mangiava la loro carne conservata per intere stagioni. Ma negli ultimi anni le tartarughe erano tornate solo in alcune isole eoliane, Filicudi, Stromboli, luoghi meno chiassosi, spiagge poco battute. A Lipari mai era accaduto in questo scorcio di nuovo secolo“.