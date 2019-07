Italcementi: Colaiacovo (Colacem), ‘da Pesenti contributo a crescita Paese’

Milano, 24 lug. (AdnKronos) – “Ho la certezza di aver conosciuto un grande imprenditore, che ha saputo gestire il settore del cemento in tempi complessi, operando per il bene e la crescita del nostro Paese. Lascia un’importante testimonianza di professionalità e valori che certo non dimenticheremo”. Così Carlo Colaiacovo, amministratore delegato di Colacem, contattato dall’Adnkronos, ricorda Giampiero Pesenti.

“Ricordo anche i nostri incontri alle iniziative organizzate dai Cavalieri del Lavoro, dove era protagonista ascoltato e apprezzato”, sottolinea Colaiacovo, a capo del gruppo attivo nella produzione di cemento.