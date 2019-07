La delegazione della Mongolia alle Universiadi di Napoli: “pizza buonissima, gusto straordinario. Ma che caldo…”

Alla delegazione della Mongolia per l’Universiade Napoli 2019 piace la pizza, un po’ meno il caldo. E’ questa l’impressione che emerge ascoltando il capo delegazione, Jargal. Una delegazione, quella proveniente dalla Mongolia, composta da 46 persone, di cui 33 atleti che alle UNiversiadi gareggiano in 17 sport. La Mongolia ha una forte tradizione sportiva nel judo, nel tiro a segno e nel taekwondo. “La prima impressione arrivando qui a Napoli e’ stata molto buona. Solo il clima e’ un po’ caldo, ma per il resto la citta’ e’ bellissima” dice il capo delegazione. “Vivere poi in questo Villaggio Atleti, a bordo di una nave da crociera e’ davvero interessante, soprattutto per noi della Mongolia dove non c’e’ il mare“.

Parlando della manifestazione sportiva aggiunge: “Il livello delle competizioni in questa Universiade e’ molto alto. L’organizzazione e’ buona. Sono molto felice di essere qui, dopo aver gia’ partecipato in Italia ad una Universiade, a Tarvisio nel 2003 e in Sicilia nel 1997“. “Dopo le gare – prosegue – i nostri atleti universitari non vedono l’ora di visitare la citta’ e scoprire le bellezze di questo posto. Di Napoli in Mongolia e’ molto famosa la pizza. Ieri sono stato in una delle migliori pizzerie della citta’. Era buonissima, un gusto davvero straordinario” conclude.