Lanciata la capsula Dragon di SpaceX, consegnerà rifornimenti e materiali alla Stazione Spaziale

Dopo il rinvio di ieri notte, dovuto alle avverse condizioni meteo, è stata lanciata con successo la capsula Dragon di SpaceX, con un razzo Falcon 9, dalla base di Cape Canaveral: a bordo un carico di rifornimenti e materiali scientifici per la Stazione Spaziale Internazionale.

La capsula consegnerà agli astronauti della Stazione, tra i quali Luca Parmitano, un carico di 2,2 tonnellate tra rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici: in orbita 40 topi che consentiranno di comprendere gli effetti dell’assenza di peso su muscoli e ossa, ed anche un nuovo dispositivo che permetterà alla navetta SpaceX Crew Dragon di agganciarsi alla ISS.