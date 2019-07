Lancio Missione Beyond, oggi la partenza dell’astronauta Luca Parmitano: diretta streaming NASA [VIDEO LIVE]

E’ in programma oggi, 20 Luglio 2019, nel giorno del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, la partenza dell’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano verso la Stazione Spaziale. Il lancio avverrà dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan. Da lì, Luca partirà verso la ISS a bordo della navicella Soyuz MS-13, insieme all’astronauta NASA Drew Morgan ed al comandante russo di Roscosmos Alexander Skvortsov, alle 18:28 ora italiana, o CEST (16:28 GMT).

Il volo, di 6 ore e con 4 orbite, verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella Soyuz MS-13, sarà il 2° volo spaziale per Luca Parmitano, il 3° per Alexander Skvortsov ed il 1° per Drew Morgan.

Segna l’inizio della missione di Luca, denominata Beyond, e, una volta che il trio è accolto a bordo dall’attuale equipaggio della Stazione – Alexy Ochivin di Roscosmos e Nick Hague e Christina Koch della NASA – l’inizio della Spedizione 60.

La NASA seguirà in diretta le fasi dalla partenza all’arrivo, di seguito gli orari in cui inizierà la trasmissione delle immagini live (ora italiana):

17:30 – Lancio della Soyuz

00:00 del 21 Luglio – Attracco

02:00 – Apertura del portellone e benvenuto a bordo della ISS