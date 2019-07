Lancio Missione Beyond, oggi la partenza dell’astronauta Luca Parmitano: la diretta streaming ESA [VIDEO LIVE]

Oggi, 20 Luglio 2019, è in programma la partenza dell’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano, nel giorno del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna.

Il lancio avrà luogo al cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan. Da lì, Luca partirà verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella Soyuz MS-13, insieme all’astronauta NASA Drew Morgan ed al comandante russo di Roscosmos Alexander Skvortsov, alle 18:28 ora italiana, o CEST (16:28 GMT). La diretta del lancio su ESA comincia alle 17:30, e riprenderà dalle 00:00 alle 01:00 per seguire l’attracco al modulo di servizio Zvezda della Stazione, e nuovamente dalle 02:00 alle 03:00 per l’apertura del portellone. Le immagini saranno commentate dall’astronauta ESA Paolo Nespoli.

ESA coprirà l’evento con materiale video relativo all’arrivo dell’equipaggio e gli ultimi preparativi a Baikonur, come anche la diretta delle attività del giorno del lancio, quali la vestizione dell’equipaggio, l’uscita e quando il trio saluta con la mano mentre si appresta a salire a bordo del lanciatore.

Riepilogando, la diretta sarà divisa in 3 parti. Di seguito gli orari in ora italiana (CEST):

Lancio 17:30 – 18:45 del 20 luglio

Attracco 00:00 – 01:00 del 21 luglio

Apertura portellone 02:00 – 03:00 del 21 luglio

Il volo, di 6 ore e con 4 orbite, verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella Soyuz MS-13, sarà il 2° volo spaziale per Luca Parmitano, il 3° per Alexander Skvortsov ed il 1° per Drew Morgan. Segna l’inizio della missione di Luca, denominata Beyond, e, una volta che il trio è accolto a bordo dall’attuale equipaggio della Stazione – Alexy Ochivin di Roscosmos e Nick Hague e Christina Koch della NASA – l’inizio della Spedizione 60.