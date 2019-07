Las Vegas invasa dalle cavallette [VIDEO]

Invasione di cavallette a Las Vegas: gli insetti hanno scelto la capitale del gioco d’azzardo come tappa per la loro migrazione verso nord.

Si tratta di un evento insolito ma non raro, con diversi precedenti, di cui l’ultimo 6 anni fa.

Secondo Associated Press, la migrazione nell’area sarebbe dovuta a un periodo particolarmente piovoso registrato alcuni mesi fa: la zona di Las Vegas ha fatto registrare, nei primi sei mesi del 2019, una quantità di precipitazioni superiore alla media annuale.