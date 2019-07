Lega: Serracchiani, ‘deciderà Procura se bufala o qualcosa di ben più grave’

Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Sarà la magistratura a decidere se i fondi russi alla Lega sono una bufala o qualcosa di ben più grave. Al contrario di quanto sostiene Fedriga, qui di ‘palese’ non c’è quasi niente, tranne lo stretto legame politico tra Salvini e Putin. E quindi, visto quanto accaduto in Austria con un altro partito di estrema destra amico della Lega, c’è parecchio da chiarire”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, replicando al presidente Fvg Massimiliano Fedriga, il quale ha sostenuto che quella dei fondi russi “e’ palesemente una bufala colossale”.

“Bizzarro il parallelo tra Salvini e Trump fatto da Fedriga e – aggiunge Serracchiani – risibile il riferimento ai bilanci della Lega, nei quali non si ricorda fossero registrati i conti di Belsito in Tanzania”.