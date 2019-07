Libia: sindaco Mazara, ‘Siamo preoccupati, non sappiamo dove si trova il peschereccio’

Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Siamo preoccupati, perché fino a questo momento non sappiamo dove stanno portando il peschereccio che è stato sequestrato dalla guardia costiera libica. Sappiamo solo che l’equipaggio sta bene ma nient’altro. Per ora in Libia la situazione politica è particolarmente complessa. Comunque, siamo in contatto con la Farnesina”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Mazara dl Vallo (Trapani), Salvatore Quinci. “Ancora non ci sono novità – spiega – siamo in attesa, sappiamo solo che c’erano tre motopescherecci e che due sono riusciti ad andare via dalla zona mentre uno, il ‘Tramontana’ è stato abbordato . Non abbiamo altre informazioni”.