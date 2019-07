Luca Parmitano in collegamento dallo Spazio: “mi piacerebbe andare sulla Luna, penso che avrò l’età giusta”

A Luca Parmitano piace l’idea di andare sulla Luna e non esclude che un giorno questo sogno possa realizzarsi: l’astronauta siciliano lo ha detto nel primo collegamento della sua missione, Beyond, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo della Scienza ‘Leonardo da Vinci’ di Milano. “Mi piace l’idea di poter andare un giorno sulla Luna“, ha detto. Non sa, ha aggiunto, se sarà possibile tornare sulla Luna nei prossimi 5 anni, ma “sognare ci fa stare bene e ci spinge ad avere progetti sempre piu’ grandi. Se veramente riusciremo a tornare sulla Luna nei prossimi 5-15 anni, sicuramente avrò l’età giusta per voler partecipare. Mi piace l’idea“. “Tutta la scienza e la tecnologia che stiamo sviluppando e’ rivolta anche alla Luna e al nostro futuro, e di conseguenza anche al mio“, ha detto ancora Parmitano sorridendo e giocando con il microfono mentre rispondeva alle domande dei giornalisti. Se la Luna appartiene al futuro, di futuro parla moltissimo anche la missione Beyond: “Stando qui sulla Stazione Spaziale basta guardarsi intorno: sono circondato da macchine che parlano di futuro e creano il futuro. Ad esempio Nick – ha aggiunto riferendosi al collega Nick Hague della Nasa – in questo momento sta usando una stampante 3D per tessuti biologici: il futuro è il nostro mestiere sulla Stazione Spaziale. ‘Nelle stelle si vede il futuro’ e’ il mio motto e qui a bordo è quanto mai appropriato“.