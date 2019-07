Luca Parmitano invia la prima cartolina spaziale della sua Sicilia [FOTO]

L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano ha pubblicato su Twitter la prima cartolina della Sicilia, sua terra natale, da quando il 20 luglio è andato in orbita per la missione Beyond, la seconda per il colonnello dell’Aeronautica Militare, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

“Come zucchero a velo, nuvole di bel tempo spolverano di bianco le terre della mia infanzia,“, scrive l’astronauta, nato a Paternò, in provincia di Catania.

La foto, pubblicata su Twitter, mostra l’isola con un cielo quasi interamente sgombro di nuvole.