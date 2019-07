Lumaconi giganti stanno invadendo il centro di Mosca: si tratta di una specie nociva

Lumaconi giganti e rossi, lunghi fino a 15 centimetri stanno invadendo il centro di Mosca, compreso il centralissimo viale Tverskaya. Lo riportano i media russi. Si tratta di esemplari di Arion Vulgaris o Arion lusitanicus, una specie nociva per le piante. Lo zoologo Ilia Gomyranov ha spiegato alla tv di Stato che “originariamente questa lumaca abitava in Portogallo, poi si e’ propagata sempre piu’ a nord sul territorio europeo” e negli ultimi anni ha raggiunto anche il sud della Russia. Secondo Gomyranov, gli animali potrebbero essere arrivati a Mosca con gli arbusti o con l’erba piantate nelle nuove aiuole del centro di Mosca. Il presidente della Società panrussa per la protezione dell’Ambiente, Elmurod Rasulmuhamedov, sottolinea che questo animale “nel centro di Mosca non ha nemici naturali e di conseguenza la sua popolazione potrebbe svilupparsi abbastanza intensamente“. Uno di questi lumaconi, secondo lo scienziato, potrebbe produrre fino a un centinaio di nuovi esemplari.