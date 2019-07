Mafia: Cuffaro, ‘Per Mannino magra consolazione è stato in circuito sofferenza per 25 anni’ (2)

(AdnKronos) – “Mannino ha cominciato il suo calvario a 54 anni e tra poco ne compie 80… – dice Cuffaro – Spero che possa esserci una soluzione, lo dico per tutti, non solo per Mannino”. Anche “se io in realtà sono stato condannato in tempi molto bevi – aggiunge – e ora faccio l’agricoltore”. “Se il mio processo fosse durato pure 20 anni forse ancora aspetterei in sofferenza. Io ho sofferto di più in carcere prima delle sentenze e non dopo – dice ho vissuto in un contesto obnubilato, non era facile, poi c’è stata sentenza”. “Io ho fatto tesoro dei mei anni difficili in carcere – spiega – ho rivalutato tante cose, che diamo tutti per scontati”. E conclude: “Ho messo ordine nei miei valori…”.