Maltempo Abruzzo: conta dei danni per la richiesta dello stato di emergenza

“Stiamo facendo la conta dei danni, ma data l’eccezionalità dell’evento abbiamo già preannunciato da ieri al Governo la richiesta dello stato di emergenza per calamità naturale e siamo certi che ci sia una risposta in tal senso. Con gli amministratori stiamo valutando i danni subiti dalle abitazioni private, ma anche dalle scuole e altri stabili pubblici e privati. Siamo certi che il Governo non avrà problemi a riconoscere la situazione eccezionale“: lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, al termine della riunione al Centro operativo del Comune di Pescara con i sindaci dei Comuni colpiti dall’ondata di maltempo di ieri.