Maltempo: allagamenti a Cervia, la Protezione Civile consegna sacchi di sabbia

Sono stati registrati allagamenti a Cervia, nel ravennate, a causa dell’intenso temporale che si è abbattuto tra la tarda mattinata di oggi e il primo pomeriggio. Diverse strade sono state chiuse al traffico, mentre la Protezione civile ha provveduto a portare sacchi di sabbia ad alcune attività lungo il porto canale, una delle zone più colpite. Il Comune ha invitato a prestare la massima attenzione alla guida e a evitare di spostarsi se non necessario. Sulle strade possono essere presenti oggetti galleggianti oppure ostacoli. Problemi anche ai sottopassi. Per quanto riguarda i locali seminterrati, scantinati e cantine, l’ente locale ha consigliato di spostare eventuali oggetti di valore ai piani superiori. La popolazione e’ stata invitata a chiudere in via precauzionale apparecchi e impianti di energia elettrica e gas. Solo pochi giorni fa una tromba d’aria ha danneggiato seriamente la frazione di Milano Marittima.