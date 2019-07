Maltempo in Alto Adige: torna la neve sulle montagne nel cuore dell’estate

Sulle montagne dell’Alto Adige è ritornata la neve: sono imbiancate le vette più alte nella zona di Solda, in Alta Val Venosta. Fiocchi di neve si sono accumulati nell’area del rifugio Madriccio, punto di partenza per le escursioni di alta montagna nel gruppo dell’Ortles-Cevedale, a 2.850 metri. Lo zero termico è sui 3.100 metri.

Si registra nebbia e qualche fiocco anche ai 2.757 metri del passo dello Stelvio.

In calo le temperature sia a fondovalle che in montagna: a Bolzano, Merano e Bressanone si registrano +16°C.