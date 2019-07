Maltempo, bagnini donano ombrelloni, lettini e sdraio agli stabilimenti devastati di Numana

Gara di solidarietà negli stabilimenti balneari marchigiani per aiutare i colleghi di Numana che hanno visto le proprie spiagge devastate dal maltempo. Gli operatori di Ancona, Senigallia, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio nel giro di poche ore hanno raccolto circa 100 pezzi tra ombrelloni, lettini e sdraio, con l’obiettivo di arrivare a quota 300 e consegnare poi tutto il materiale raccolto ai colleghi di Numana domani alle 12.30. “Sono fiero della generosità nata dagli operatori di settore associati al Sib-Confcommercio Marche Centrali – commenta il direttore di Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco. È nata una vera e propria catena della solidarietà tra i nostri stabilimenti balneari che ha portato subito ad un risultato concreto: reperire ombrelloni, lettini e sdraio da consegnare agli stabilimenti balneari che non ce l’hanno più. Adesso vogliamo consegnare il prima possibile questo materiale per dare la possibilità agli stabilimenti di Numana di riprendere a lavorare subito“. Intanto la Lega in consiglio regionale ha presentato una mozione per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza.

Intanto, a Milano Marittima e Cervia è stato compiuto un recupero record: in pochissimo tempo dopo la tromba d’aria di ieri mattina, “strade riaperte e pulite, stabilimenti balneari in piena funzione, attività economiche e strutture ricettive pronte a continuare regolarmente la propria attività“, ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo dell’Emilia Romagna, Andrea Corsini.