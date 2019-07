Maltempo: un centinaio di interventi dei Vigili del Fuoco nel bolognese

Sono stati circa un centinaio gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco di Bologna nel pomeriggio, per l’ondata di maltempo che ha colpito diverse zone del territorio. Si e’ trattato in gran parte di alberi e rami spezzati dal vento e finiti in strada, oltre che di cornicioni pericolanti e piccoli allagamenti. Le localita’ piu’ colpite sono state Budrio, dove c’e’ stata anche una forte grandinata, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Crespellano. Molti gli interventi anche della Polizia Locale per la viabilita’.