Maltempo Calabria: piogge e allagamenti, evacuate famiglie a Crotone

Nelle scorse ore ha piovuto su gran parte della Calabria, con conseguenti allagamenti di scantinati e piani bassi di abitazioni, ma i vigili del fuoco al momento non segnalano situazioni critiche.

Interventi per allagamenti sono stati effettuati a Sellia Marina (Catanzaro), Corigliano–Rossano (Cosenza), Cirò (Crotone) e nel Vibonese.

In considerazione dell’ondata di maltempo a dell’allerta meteo “arancione” diramata ieri dalla Protezione civile regionale per la fascia ionica delle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, in via precauzionale alcune famiglie sono state evacuate a Crotone: il provvedimento riguarda alcuni nuclei familiari che vivono in località Margherita, vicino ad un canale. Il Comune ha invitato la popolazione alla massima prudenza e collaborazione.