Maltempo e danni “scioccanti” in Abruzzo: “Alcune scuole in condizioni critiche, tetti scoperchiati e allagamenti”

“Le scuole di alcuni comuni colpiti dal maltempo sono in una condizione molto critica a causa dei danni subiti dalla grandinata e dal nubifragio di ieri. Ci sono città e alcuni centri come per esempio Francavilla al Mare (Chieti) che hanno molte scuole con i tetti scoperchiati e con l’acqua che è entrata all’interno degli istituti scolastici“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, riferendosi ai danni subiti dagli edifici pubblici dopo l’ondata di maltempo di ieri pomeriggio.

Il presidente ha partecipato ad una riunione al Centro operativo comunale di Pescara aperto ieri per affrontare l’emergenza. Presenti i sindaci dei comuni interessati, il presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo e l’assessore regionale alla Sanità.

“E’ un bene davvero che oggi non si sia qui a piangere dei morti perché i danni subiti dall’ondata di maltempo di ieri sono stati scioccanti, anche per le persone e per la nostra comunità. Non riconoscere l’eccezionalità di questo evento sarebbe impensabile,” ha proseguito Marsilio. “Già da questa mattina, dovendo la richiesta dello stato di emergenza essere corroborata da dati oggettivi, abbiamo iniziato, anche con l’ausilio della Protezione Civile una ricognizione e un censimento di tutti i danni subiti“.