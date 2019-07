Maltempo: Di Maio, ‘lunedì sindacati e ex-Ilva a Mise su sicurezza impianto’

Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “In queste ore a Taranto si è consumata una tragedia che ci tiene tutti in forte apprensione. Ieri sera, un operaio di 42 anni, Cosimo Massaro, che maneggiava una gru allo stabilimento ex-Ilva di Taranto, è stato travolto da una tempesta senza precedenti che ha causato il crollo in mare della struttura. Cosimo purtroppo è tuttora ancora disperso”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb.

“In queste ore tutti gli operai dell’ex-Ilva di Taranto hanno deciso di proclamare uno sciopero, incrociando le braccia”. Uno sciopero legittimo e che ovviamente sostiene le ragioni degli oltre 10.000 padri e madri di famiglia che lavorano e chiedono più sicurezza in quello stabilimento, che è grande tre volte la città di Taranto. Per effetto di questo sciopero i forni della fabbrica rischiano di spegnersi in modo irreversibile”.

“Ho deciso subito di convocare al ministero dello Sviluppo economico i sindacati dei lavoratori e il gestore dell’impianto per trovare una soluzione. La convocazione è per lunedì mattina. Un grande abbraccio alla famiglia di Cosimo”, conclude.