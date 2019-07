Maltempo in Emilia-Romagna: tromba marina a Rimini, danni e forti raffiche di vento a Milano Marittima

Forti piogge in queste ore sulla costa della provincia di Rimini: è stata segnalata una tromba marina al largo della costa, ma le condizioni meteo sono ora in graduale miglioramento.

Milano Marittima, località ravennate, è stata colpita da forti raffiche di vento, e risulta danneggiata la via aerea sulla ferrovia vicino a via Ficocle. Decine di pini secolari sono crollati bloccando il traffico in quasi tutta la cittadina e danneggiando o distruggendo decine di auto in sosta. Anche a Cervia il traffico è bloccato a causa di molte piante divelte dalla furia del vento.

La Guardia Costiera di Rimini ha soccorso e recuperato un bagnante, sorpreso da un improvviso nubifragio. L’uomo, che si era aggrappato a alcune briccole, pali in legno a circa 500 metri dalla riva, è stato anche visitato dal 118 perché in stato di ipotermia e sotto shock.

La circolazione dei treni è attualmente interrotta sulla linea Rimini–Ravenna nei tratti compresi tra Cesenatico e Lido Classe e tra Russi e il capoluogo bizantino. Oltre a Milano Marittima, dove una donna è stata travolta da un pino divelto, si registrano danni e problemi anche a Lido di Classe e Lido di Dante. Diversi sottopassaggi sono allagati.