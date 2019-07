Maltempo Friuli, l’allerta della Base Aeronautica di Aviano: “Temporali in arrivo, saranno peggiori di ieri”

E’ ancora allerta per temporali al nordest della penisola: la Base Aeronautica di Aviano, Comune di circa 9000 abitanti, pochi km a nord di Pordenone, ha lanciato un avviso relativo alla situazione meteo nell’area nelle prossime ore.

Di seguito il bollettino:

“Per il pomeriggio di oggi, Domenica 7 Luglio, si attendono condizioni temporalesche severe, simili a quelle di ieri, se non peggiori.”

Ieri, “grandine delle dimensioni di palle da baseball, 10 cm circa, è caduta a ovest da Sacile. Le potenti correnti d’aria della tempesta che si registreranno nel pomeriggio, come anche accumuli di pioggia meno probabili, suggeriscono alta probabilità di grandine. Venti dannosi a 50 nodi sono attesi, con picchi potenziali fino a 63 nodi.”

“Inoltre, vi è possibilità di attività tornadica. Iniziali temporali sono attesti tra le 12 e le 13, che dureranno un paio d’ore prima di un secondo round di forte maltempo intorno alle 17-18 con indici che suggeriscono uno storico livello di gravità per l’area.”

“Domani pomeriggio, 8 Luglio, le condizioni sono favorevoli per temporali moderati in grado di produrre venti a 35 nodi e grandine grande mezzo pollice. Temporali sono attesi tra le 13 e le 17.”

“Martedì, 9 Luglio, non è attesa attività temporalesca significativa.”