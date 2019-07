Maltempo Grosseto, fulmine sulla Rocca di Scarlino, giù alcune pietre: pompieri al lavoro

I vigili del fuoco sono intervenuti alla Rocca Aldobrandesca di Scarlino (Grosseto) a causa dei danni provocati dalla caduta di un fulmine domenica scorsa. La scarica elettrica ha colpito una parte della struttura muraria perimetrale ed una torre, causando la cadute di alcune pietre. I pompieri hanno provveduto a rimuovere alcune parti distaccate ed è stato inoltre necessario dichiarare l’inagibilità fino a che non saranno eseguiti lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza. I vigili del fuoco sono anche intervenuti a Subbiano (Arezzo), alla chiesa di Santa Maria della Visitazione, per la messa in sicurezza di alcune pietre che si erano distaccate sul campanile.