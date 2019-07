Tre persone che stavano facendo il bagno nelle acque della spiaggia libera de La Lecciona, tra Viareggio (Lucca) e Torre del Lago (Lucca) e che erano in evidente stato di difficolta’, sono state salvate da una cordata a mano creata da chi era al mare fra il 12° e 13° palo alla spiaggia libera. I tre, sono stati tratti in salvo grazie alla prontezza di riflessi degli altri bagnanti che si trovavano sulla spiaggia e non hanno riportato conseguenze.