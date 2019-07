Maltempo in Alto Adige, resta chiusa la strada statale per il Passo Lavazè

”Il maltempo che si è abbattuto sull’Alto Adige nel weekend ha provocato danni e disagi in tutto il territorio. E´ stata colpita in particolare la zona di Passo Lavazè. Attualmente a strada statale (620) è ancora chiusa perché si sono resi necessari vari interventi a causa degli alberi caduti e degli smottamenti”. Lo comunica la Provincia autonoma di Bolzano. ”Sono al lavoro – spiega il direttore di ripartizione Phlipp Sicher – uomini del Servizio strade, della Ripartizione foreste e di imprese incaricate”. Tra i vari interventi di messa in sicurezza dovranno essere anche posizionate reti paramassi su una superficie di 1.000 metri quadrati. Questi lavori e la ricostruzione delle barriere distrutte dal MALTEMPO determinano una chiusura a lungo termine della statale nel tratto tra Stenk e l’incrocio per Nova Ponente. Il traffico è deviato sulla provinciale per Obereggen. ”Solo dopo un sopralluogo in programma per domani (9 luglio) – spiega Sicher – si potranno definire i tempi di chiusura”.