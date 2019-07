Maltempo in Toscana, “è stata una brutta nottata. A Luglio eventi così non erano mai successi, è stato d’emergenza”

“Una brutta nottata per la Toscana. Ieri pomeriggio e stanotte una serie di temporali molto forti hanno messo a dura prova molte zone della Toscana. Ad Arezzo è morta anche una persona“. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. “La Protezione civile regionale – prosegue Rossi – è stata subito attivata e ha risposto alle richieste pervenute dai territori. Abbiamo già annunciato alla Protezione civile nazionale che domani dichiareremo lo stato d’emergenza e che cominceremo la conta dei danni. Oggi alle 15 ci sarà una prima riunione con le Province e le Prefetture. Naturalmente se ci sarà bisogno interverremo anche con risorse regionali“. “Gli esperti – sottolinea il presidente Rossi – dicono che un evento di questa natura non si è mai riscontrato nel mese di luglio e che è un segno chiaro dei cambiamenti climatici. Nella giornata di oggi si attendono altri temporali, anche se per gli esperti gran parte dell’energia della perturbazione dovrebbe essersi scaricata ieri“.

Maltempo in Toscana, sala operativa regionale al lavoro tutta la notte

Piena attività per la Sala Operativa Unificata Permanente delle Regione Toscana, che ha seguito per tutta la notte l’evolversi della situazione del Maltempo che ha colpito il territorio toscano. Fin dal primo pomeriggio di ieri violente e persistenti precipitazioni temporalesche hanno colpito le zone di Arezzo e dell’Empolese. In serata, le criticità hanno interessato anche Grossetano e Senese, mentre nelle prime ore di stamani ad essere colpita è stata la costa a sud di Livorno.Il LaMMA ha seguito con regolari monitoraggi pubblicati sul sito del Centro Funzionale Regionale l’evolversi dalla situazione, e nelle prossime ore verrà aggiornata la valutazione dello stato di criticità. Dati i numerosi allagamenti occorsi in provincia di Arezzo, e soprattutto nel capoluogo, la SOUP ha attivato la Colonna Mobile Regionale per inviare mezzi e volontari con il principale scopo di intervenire nelle operazioni di svuotatura e bonifica: 37 squadre per un totale di 92 volontari sono arrivate sul posto dalle altre province e sono al lavoro fin dalle prime ore di stamani.