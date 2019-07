Maltempo in Toscana: fulmini danneggiano la ferrovia Tirrenica

A causa del Maltempo delle ore scorse scariche di fulmini hanno danneggiato gli impianti necessari per la circolazione ferroviaria a Pietrasanta (Lucca) e tecnici di Rfi sono stati impegnati a un laborioso intervento di riparazione e sostituzione degli apparati danneggiati. Inoltre la circolazione e’ rimasta rallentata dalle 4.30 alle 8 sulla linea Tirrenica, tra Pisa e La Spezia. Ripetute scariche atmosferiche, spiegano Fs, hanno danneggiato gli apparati degli impianti di circolazione in prossimita’ della stazione di Pietrasanta (Lucca). Poi, alle 7.30, la circolazione e’ tornata regolare in direzione Pisa. Alle 8, al termine degli interventi di ripristino effettuati da circa 20 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e’ ripresa anche sul binario in direzione La Spezia. Durante l’intervento sono state sostituite numerose apparecchiature tecnologiche rimaste danneggiate sia sulla linea, sia in stazione. I treni a lunga percorrenza e quelli regionali hanno registrato ritardi fino a due ore. Due convogli regionali sono stati cancellati e otto limitati nel percorso. E’ stato attivato dalle Ferrovie un servizio con due autobus sostitutivi tra Forte dei Marmi e Viareggio.