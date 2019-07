Maltempo Lazio: frana a Viterbo, due donne intrappolate nel fango

Una frana di grosse dimensioni ha invaso la strada provinciale Valle di Vico, a Viterbo, oggi pomeriggio. La terra ha invaso entrambe le corsie, mettendo a repentaglio l’incolumità degli automobilisti. In particolare due donne sono rimaste intrappolate dal fango ma sono state salvate dagli agenti della polizia stradale che ha offerto loro anche alcuni indumenti per coprirsi dal freddo. A causa dello smottamento di terreno, tra San Martino e Ronciglione, la strada Valle di Vico rimane chiusa al traffico fin quando non saranno ultimati gli interventi di rimozione della terra.

Sta tornando gradualmente alla normalità, dalle 18.05, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli, via Formia, fortemente rallentata – e a tratti sospesa – dalle 15.50 in direzione Sud, per la caduta di un albero sui binari in seguito alle avverse condizioni meteorologiche. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenute per rimuovere gli ostacoli e ripristinare le normali condizioni di circolazione. Le conseguenze per i convogli in viaggio: rallentamenti tra 40 e 160 minuti per sette Regionali e tre Intercity, tre Regionali cancellati e sette limitati nel percorso.