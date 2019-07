Maltempo in Lombardia: danni per milioni dalla grandine

La grandine ha colpito la Lombardia dall’Oltrepo’ pavese alla Brianza fino al Mantovano, con milioni di euro di danni tra zucche, meloni, mais, frumento, frutteti e vigneti: lo ha rilevato Coldiretti regionale, dopo un primo monitoraggio sulle forti grandinate che nelle ultime ore, in piena ondata di caldo africano, hanno colpito a macchia di leopardo. Nel Mantovano – segnalano i tecnici della Coldiretti – la tempesta di ghiaccio, accompagnata anche dalla pioggia e da un forte vento, si e’ abbattuta sui Comuni di Quistello, Poggio Rusco, Magnacavallo, San Giovanni del Dosso, San Giacomo delle Segnate, Gonzaga e Pegognaga. Si contano danni per milioni di euro su vigneti, frutteti, mais, meloni, cocomeri e soia. Colpita anche la produzione della zucca mantovana Capel da pret:

L’Oltrepo Pavese – spiega Coldiretti Lombardia – e’ stato investito da una violenta pioggia di ghiaccio, che si e’ abbattuta in particolare sui Comuni di San Damiano al Colle, Rovescala, Golferenzo e Volpara, spostandosi lungo il confine col Piacentino. Secondo le prime stime – spiegano i tecnici di Coldiretti mobilitati per l’assistenza alle aziende agricole – i danni sulle viti colpite vanno dal 10 al 30%.