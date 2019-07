Maltempo Lombardia, stanziati altri 6 milioni di euro per l’ondata di fine ottobre

Uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro della Regione Lombardia per i territori colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo dell’ottobre 2018 , la cosiddetta ‘tempesta Vaia‘. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni. Questi fondi si vanno ad aggiungere a quelli già stanziati per provvedere a tutta una serie di opere e di interventi, sia di messa in sicurezza, sia di riparazione dei danni subiti. Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha, infatti, approvato la realizzazione di ulteriori 43 interventi, per complessivi 6.144.135,89 euro, da realizzarsi nelle province di Bergamo, Brescia, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. “Con questi ulteriori 6 milioni di euro che siamo riusciti a recuperare grazie ai ribassi d’asta – ha spiegato Foroni – e che abbiamo voluto mettere immediatamente a disposizione, complessivamente sono stati finanziati interventi per circa 36 milioni di euro. Anche in questa occasione abbiamo individuato le opere di ripristino, contenimento, messa in sicurezza e consolidamento di corsi d’acqua, versanti franosi e opere viarie, in base alle priorità indicate dal piano“.