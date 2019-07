La forte ondata di maltempo di qualche giorno fa continua a far sentire i suoi effetti in Molise. A Termoli, infatti, un grosso albero è caduto su due auto posteggiate in via Brasile, fortunatamente senza persone all’interno. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli e i Carabinieri; sul posto anche il sindaco Francesco Roberti per rendersi conto della situazione. Nessun ferito nell’incidente.