Maltempo Molise, temporali e forti venti: alberi abbattuti, mezzi pesanti ribaltati, strade allagate

La violenta ondata di maltempo non ha risparmiato neppure il litorale molisano. Un forte temporale si è abbattuto su Termoli e dintorni nel primo pomeriggio dopo brusco abbassamento delle temperature. Un furgone e motrice ribaltati da raffiche di vento, alberi abbattuti, strade allagate, piano interrato dell’ospedale San Timoteo di Termoli invaso dall’acqua, una famiglia in panne sotto il ponte del fiume Sinarca. Numerosi, dal primo pomeriggio, gli interventi dei Vigili del fuoco di Termoli, Santa Croce di Magliano (Campobasso) e Campobasso per danni causati dalle forti raffiche di vento, da pioggia e grandine. Diversi gli arbusti di grosse dimensioni finiti su Ss 87 e Ss 647, a San Martino in Pensilis (Campobasso) e Guglionesi (Campobasso). Un autocarro furgonato che transitava sulla Ss16, vicino alla foce del fiume Trigno, si è ribaltato a causa di una raffica di vento, incolume l’autista. La motrice di un autoarticolato si e’ rovesciata poco dopo l’ingresso in autostrada A14, lungo la corsia nord.

Stop ai collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). Le due imbarcazioni che effettuano le corse quotidiane, Tremiti Jet e Isola di Capraia, sono rimaste nello scalo rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di Porto ha emesso un avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede mare molto mosso e vento di nord-est forza 7.