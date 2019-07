Maltempo Pescara: ieri “in meno di un’ora sono caduti 120 mm di pioggia”

“Abbiamo vissuto momenti drammatici. In meno di un’ora sono caduti 120 mm di pioggia. Una cosa mai vista, ma soprattutto mai vista una grandine come palle da baseball. Fra grandine e pioggia i danni sono stati davvero grandi, e hanno riguardato anche l’ospedale e il Tribunale, oltre ad edifici pubblici e privati“: lo ha dichiarato il sindaco di Pescara, Carlo Masci, riferendosi alla violenta grandinata e al nubifragio di ieri pomeriggio. “Tre ore praticamente quasi ingestibili, ma nonostante tutto siamo riusciti a contenere le situazioni di emergenza grazie al coordinamento fra il Comune, la Prefettura, la Regione e la Protezione Civile e grazie al lavoro anche di tanti volontari. Oggi la situazione va iniziando a normalizzarsi. Ieri sera abbiamo avuto solo tre famiglie ospitate in albergo, ma ovviamente dobbiamo considerare l’eccezionalità dell’evento“.